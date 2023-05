Wegberger Gymnasium Sanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums setzt sich fort

Wegberg · Fast 15 Jahre läuft die Sanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums bereits und ein Ende ist in naher Zukunft nicht in Sicht. Es steht eine weitere wichtige Bauphase an. Und schon jetzt ist klar, dass es nicht die Letzte sein wird.

24.05.2023, 05:10 Uhr

Am Maximilian-Kolbe-Gymnasium beginnt der vierte Bauabschnitt der Sanierung. Foto: Stadt Wegberg

Aller guten Dinge sind zwar drei. Doch beim Maximilian-Kolbe-Gymnasium zählt man in Bezug auf die Sanierung bald schon bis vier und fünf. Im Rahmen des langjährigen Sanierungsprojekts steigt die Verwaltung jetzt in den vierten Bauabschnitt ein und es steht bereits fest, dass es auch noch einen fünften geben wird. Die Planungen zum vierten hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 16. Mai, dargelegt. Dieser soll voraussichtlich bis 2025 beendet werden und anschließend der fünfte Abschnitt folgen. Die Gesamtsanierung des Gymnasiums startete 2009, bisher fanden die Arbeiten in drei Hauptabschnitten und mehreren kleineren Abschnitten statt. Nach Abstimmung mit den angemeldeten und zur Verfügung stehenden Geldern für die nächsten Jahre sollen nun sieben Bereiche saniert werden. Als erstes und wichtigstes steht die Sanierung des Pädagogischen Zentrums (PZ) auf der Agenda. Dort soll außerdem die Medien- und Veranstaltungstechnik erneuert werden. Des Weiteren steht die Sanierung des Treppenhauses zum Oberstufenschulhof auf dem Plan und der Neuaufbau eines multifunktionalen Kunstraumes. Dazu kommen Brandschutzmaßnahmen im Kellergeschoss und neue Durchsage- und Alarmierungsanlagen in den Bereichen, die noch nicht saniert sind. Danach, so erklärte die Verwaltung im Bauausschuss, gehe die Gesamtsanierung der Schule aber noch weiter. In einem letzten Abschnitt steht noch die Sanierung im Naturwissenschaftstrakt an, einschließlich der Kunst- und Musikräume und der Mediathek, inklusive Fassade. Außerdem müssen der Verwaltungstrakt, die Werkräume und die Technik- und Abstellräume im Erdgeschoss und im Keller renoviert werden, sowie das Dach im pädagogischen Zentrum. Für den vierten Bauabschnitt kalkuliert die Stadtverwaltung - Stand jetzt - Kosten von knapp 3,8 Millionen Euro ein. Im Haushaltsplan sind Mittel in Höhe von 4,5 Millionen enthalten. Die könnten auch gebraucht werden, da die Baukosten in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. Deshalb werden die rund 725.000 übrigen Euro als finanzieller Puffer einkalkuliert. Es sollen aber auch noch Fördermöglichkeiten von der Verwaltung geprüft werden. Die Ausschussmitglieder der Fraktionen gaben in der Sitzung einstimmig ihre Zustimmung, allerdings gab es Nachfragen, ob es noch weitere Bauabschnitte geben wird, die über die jetzt geplanten hinausgehen würden. Das konnte die Verwaltung nicht verneinen. Daraufhin wünschten sich mehrere Fraktionen, umfassendere Informationen darüber.

(niko)