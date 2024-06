Halt in Wegberg Mit dem Deutz quer durch Deutschland

Auf seiner Reise macht er in verschiedenen Städten Halt, in den meisten davon wohnen Bekannte, ehemalige Arbeitskollegen oder Freunde. So auch in Wegberg. Mit Peter Kerkhoff hat er einen Stadtführer an seiner Seite, den er seit Jahren vom Camping in der Schweiz kennt. Dort kann er seine Wäsche waschen und mit Kerkhoff unternimmt er auch Ausflüge in die Umgebung. „Ich schätze diese entspannte Art zu reisen. Das ist Entschleunigung pur und man sieht etwas von der Umgebung. Es darf nur nicht regnen.“ Und von Regen hatte er in den vergangenen Wochen oft mehr als genug.