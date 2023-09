Benefizkonzert Wegberg rockt für den guten Zweck

Die Veranstaltung bietet nicht nur musikalische Highlights, sondern auch die Möglichkeit, konkrete Unterstützung für wichtige Projekte zu leisten. „Wegberg hilft“ betätigt sich unter anderm in der Ukraine-Hilfe: In Kooperation mit Ralf Oettinger, der regelmäßig Hilfsgüter an die Grenze bringt, setzen sich der Verein aktiv für die Menschen in den Krisengebieten ein. Die Güter werden an zuverlässige Partner übergeben, die direkt in die betroffenen Gebiete fahren und dort dringend benötigte Hilfe leisten.