Anmelden : Rockfestival in Arsbeck-Büch sucht Nachwuchsband

Arsbeck-Büch (lw) Der Spielmannszug und der Schützenverein Büch veranstalten zum Auftakt des Schützenfestes in Arsbeck-Büch ihr 29. Rockfestival im Zelt am Freitag, 31. Juli, ab 20 Uhr. Dafür suchen die Organisatoren noch eine Nachwuchsband.

Von Anfang an war es den Veranstaltern wichtig gewesen Newcomern eine Chance zu geben. Da die Zahl der Bewerbungen in den letzten Jahren stetig abgenommen hat, möchten die Veranstalter jetzt dazu ermutigen, sich für das Rockfestival zu bewerben und diese besondere Möglichkeit zu nutzen. Voraussetzung dafür ist lediglich eine Vorstellung der Band per E-Mail an buech@email.de. Hans-Leo Heppener, welcher Organisator des Rockfestivals ist, wird dann Kontakt zu den Bands aufnehmen und sich auch mal eine Bandprobe ansehen. Unter allen Bewerbern wird dann eine Band ausgewählt, die auf dem 29. Rockfestival als Opener spielen wird. Nach dem Auftritt der Newcomer wird die explosive Coverband „Böck’em“ mit Sänger Guido Böckem, Gitarrist Henning Wierz, Keyboardspieler Simon „Schröder“ Feger, Bassist Patrick Koss und Drummer Christian Wolf auftreten.