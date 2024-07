Ende August Rochusschützen feiern Kirmes in Dalheim

Den Auftakt bildet am Freitagabend die beliebte Dalheim-Fete im Festzelt hinter der Schule in Dalheim-Rödgen. Für diesen Abend haben sich die Rochusschützen ein besonderes Highlight ausgedacht: Bier und Softdrinks kosten nur 20 Cent pro Getränk, wobei der Eintritt im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 25 Euro kosten soll. „Das sollte man sich nicht entgehen lassen“, schreibt die Bruderschaft in ihrer Einladung.