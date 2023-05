„Unterstützung ist überwältigend“ Riesige Anteilnahme für zu Tode gestürzten Jungen aus Wegberg

Auch Details zum Hergang des Unfalls nennt die Mutter: „Diego lebte vor dem Umzug ins Haus in einer Wohnung im zweiten Stock, er kannte also Höhen und wusste genau, was er darf und was nicht, auch im neuen Haus erklärten wir es ihm ganz genau. Er war immer vorsichtig und vernünftig und konnte Gefahren einschätzen. Wir wissen nicht, was ihn dazu bewegte, das Fenster zu öffnen und wir wissen auch nicht, warum er sich aus dem Fenster lehnte.“ Nach Schilderung der Mutter habe sich die Fensterbank gelöst: „Das Schlimmste daran ist, wir wissen nicht, warum die Fensterbank abbrach und was der Grund war, wieso mein Sohn den Halt verlor und in die Tiefe fiel.“