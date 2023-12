Weihnachtsbaumverkauf Die rüstigen Weihnachtsbaumverkäufer

Allein sei der Verkauf dann schon gar nicht mehr zu bewältigen: Saisonale Hilfskräfte helfen in der Woche bei der Anlieferung der Bäume aus den umliegenden Feldern und am Wochenende beim Verkauf. Dabei immer mittendrin: Sofie und Karlheinz Paulsen. Das Ehepaar hätte schon vor Jahren in Rente gehen können, doch das alljährliche Weihnachtsbaumgeschäft wollen sie auch trotz Überstunden und jeder Menge Arbeit nicht missen. Die Arbeit fällt dabei nicht nur in der Adventszeit an: Die Bäume müssen das ganze Jahr über gepflegt werden – dazu, so erklärt es Karlheinz Paulsen, werden besonders der untere Teil und der Boden mit einem sogenannten „Freischneider“ sieben bis acht Mal im Jahr bearbeitet, um die Tannen frei von Unkraut zu halten und die Äste so vor dunklen Verfärbungen zu schützen.