Wegberger Netzwerk E-Mobilität ist effizient, sparsam und vor allem umweltfreundlich

In den folgenden zwei Stunden referiert er erschöpfend über alle Bereiche der E-Mobilität, besonders was den Pkw betrifft. Nach den Infos zu den technischen Grundlagen im Aufbau der Fahrzeuge und der Batterien plädiert er vor allem wegen des hohen Wirkungsgrades für Strom als Antriebsenergie. Denn besonders, wenn man den Pkw an der eigenen Photovoltaikanlage lädt, ist er unerreichbar effektiv: Von der reingesteckten Energie kann er 77 Prozent in Bewegung umsetzen. Verbrenner-Pkw, die Schott als „Heizung mit Fortbewegung“ bezeichnet, bringen es hingegen nur auf 17 Prozent. Denn der größte Anteil der wertvollen Erdölenergie werde für Wärme verschleudert. Und ist zusätzlich eine immense CO 2 -Belastung. Und selbst wenn die neue Batterie eines frisch produzierten E-Autos bereits 5000 Kilogramm CO 2 verursacht hat, einen sogenannten „CO 2 -Rucksack“ hat, wird der Kohlendioxidausstoß im Laufe des bei E-Autos in der Regel wesentlich längeren Autolebens wesentlich langsamer größer beziehungsweise beim Laden mit eigener Photovoltaikanlage kommt keine weitere Klimabelastung hinzu.