Wegberg sucht bald neuen Bürgermeister Was die Fraktionen zum Stock-Aus sagen

Kostenpflichtiger Inhalt Auch am Tag nach der Nachricht, die sich in Windeseile durch die Mühlenstadt verbreitete, herrscht in Wegberg noch großes Erstaunen über den angekündigten Rücktritt von Bürgermeister Michael Stock (SPD). Ab November wird er Geschäftsführer der NRW-Unfallkasse, sich dafür Ende Oktober von der Stadtspitze zurückziehen. Vor der Ratssitzung am Donnerstagabend reagieren die Sprecher der Fraktionen mit unterschiedlichen Gefühlen auf das Stock-Aus.