Gemeinsamer Antrag in Wegberg : Ratsfraktionen fordern Stolpersteine

Wegberg Um die Erinnerung an die Opfer der Zeit des Nationalsozialismus aufrecht zu erhalten, gibt es nun einen gemeinsamen Antrag. Unterzeichnet ist dieser von den Fraktionsvorsitzenden.

In ihrem Antrag sprechen die Fraktionen von Gunter Demnig. Mit seinen Stolpersteinen erinnert der Künstler an die Opfer des Zeit des Nationalsozialismus. Die kleinen Gedenktafeln aus Messing lässt Demnig in den Bürgersteig ein – genau an den Orten, wo der letzte selbstgewählte Wohnort der NS-Opfer liegt. Inzwischen sind diese Stolpersteine in 1265 Kommunen Deutschlands verlegt, zusätzlich in 21 Ländern Europas. Auch im Kreis Heinsberg sind Demnigs Stolpersteine verlegt, so etwa in Erkelenz, Gangelt, Heinsberg und Wassenberg. „Auch in Wegberg gab es Familien, die ihren letzten selbstgewählten Wohnsitz in Wegberg hatten“, heißt es im Antrag. Exemplarisch genannt wird die Familie Salm.