Männergesangvereine im Konzert Rather Dorfspatzen feiern 40 Jahre Chorgesang

Im zweiten Teil setzten die Dorfspatzen neben dem „Frühling in San Remo" und „Sassa" aus der Operette „Maske in Blau" auch auf leichtere Kost, darunter Udo Jürgens' Schlager „Ich war noch niemals in New York" und „So leb dein Leben", die deutsche Fassung des Frank-Sinatra-Hits „My way". Mit den von Helmut Misgaiski arrangierten Bläck-Fööss-Titeln „In unsrem Veedel" und „Sing doch eene met" verabschiedeten sich die Dorfspatzen und ihre musikalischen Unterstützer von ihrem begeisterten Publikum. Für die Rath-Anhovener war der Auftritt ein Abend, dem sie lange entgegen gefiebert hatten. Bereits vier Jahre lag ihr vorangegangenes öffentliches Konzert zurück, dann bereitete ihnen die Corona-Pandemie Schwierigkeiten und sorgte dafür, dass die Proben vorübergehend nicht mehr möglich waren.