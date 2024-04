St. Sebastianus Schützenbruderschaft Beeck Ralf Wolters wurde feierlich gekrönt

In einer feierlichen Zeremonie – eingebettet in die Krönungsmesse – wurde Ralf Wolters am vergangenen Sonntag zum Schützenkönig der St. Sebastianus Schützenbruderschaft gekrönt. Ihm zur Seite standen sein Königsadjudant Heinz Nix sowie die beiden Minister Willi Roegels und Hans Winkens. Sichtlich bewegt gab Ralf Wolters vor seinen Bruderschaftskameraden und den Besucherinnen und Besuchern sein Treueversprechen ab, die Grundwerte der Schützenbruderschaft – Glaube, Sitte, Heimat – zu leben und für sie einzustehen. Den Gottesdienst hielt Diakon René Brockers, den musikalischen Rahmen schufen Donna Musica und der Musikverein Klinkum.