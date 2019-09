Interview mit Ralf „Ralle“ Rudnik : Klassik-Rock-Show erstmals in voller Länge

Ralf (Ralle) Rudnik bei seinem Gastspiel in der Heimat. Seine Bandmitglieder warten mit ihm auf auf dem Rathausplatz auf den Auftritt. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Die Formation „V.I.P. Classic“ begeisterte mit exklusiver Musikauswahl und grandioser Umsetzung.

Von Nicole Peters

Wie kommt es, dass Sie sich erneut für Ihre Heimatstadt engagieren und live beim Wegberger Kultursommer auf der Bühne stehen?

Rudnik Es ist eigentlich immer ein bisschen undankbar, in der Heimatstadt auf der Bühne zu stehen. Man kennt halt sehr viele Leute, die unten stehen und würde gerne alle, auch persönlich, begrüßen, aber das geht zeitlich nicht. Und deswegen bleibt da immer so ein trauriger Eindruck dahinter. Aber ansonsten ist es immer von der Idee und von der Intention, die dahinter steckt, eine schöne Geschichte, mal in der Heimat spielen zu können. Und die Idee kam eigentlich von Manni Vits, der jahrelang die Künstler gebucht hat. Der hatte es schon mehrere Jahre bei mir versucht, und ich fragte jedes Mal, ob das so gut ist. Meistens hatte ich auch keine Zeit oder bekam die Band nicht zusammen. Jetzt sagte er aber, er macht es zum letzten Mal, er geht in Rente und er möchte noch einmal den Wunsch wahrgemacht haben, mich in Wegberg auf die Bühne zu holen. Unter der Bedingung habe ich ihm gerne zugesagt.

Info Die Formation V.I.P.-Classic V.I.P. Michael Dorp, Silvia Confido (Gesang), Gert-Jan Nauss (Keyboard), Marcel Kolvenbach (Schlagzeug), Thomas Hödtke (Bass, Gesang), Ralf „Ralle“ Rudnik (Gitarre, Gesang) Streicherensemble Vera Ingelsberger, David Köbele (Cello), Sayena Mostaed (Viola), Jule Wagner, Hannah Lenz (Violine) www.ralf-rudnik.de

Wie wichtig finden Sie eine Reihe wie den Kultursommer, mit freiem Eintritt und open air?

Rudnik Ich finde es bemerkenswert, dass die Stadt solche Initiativen ergreift. Das sollten sich andere Städte mal merken, dass für die Jugend und nicht nur für die Jugend zeitlose Musik geboten wird. Die Leute nehmen es an und finden es toll. Auch die Mischung der Stile ist okay: Jeder Jeck ist anders, und wenn für jedem etwas geboten wird in diesem Rahmen, finde ich es klasse. Früher war Wegberg richtig tot – da hieß es, wohnen kannst du in Wegberg und ausgehen in Erkelenz. Und es spricht inzwischen für sich, dass so viel für das Kulturgut getan wird.

Was bedeutet Ihnen ein Konzert in der Heimat, nachdem Sie bereits sehr viele Konzerte – allein bei der kölschen Gruppe „Die Höhner“ mehrere Tausend – gegeben haben?

Rudnik Als ich bei den Höhnern weggegangen bin, habe ich mir das Motto gestellt, dass ich nur noch auf die Bühne gehe, wenn es mir Spaß macht. Ich bekomme hier für den Auftritt keinen Cent. Ich mache es als Engagement. Musiker und Techniker bekommen es natürlich bezahlt. Der Spaß ist mir mittlerweile viel mehr Wert als das Geld.

Nach welchen Kriterien haben Ihre Band V.I.P. und Sie das Programm zusammengestellt?

Rudnik Dahinter steckt auch ein Motto: Es gibt für mich keine alte oder neue Musik – es gibt für mich nur gute und schlechte. Ich bin auch so ein alter Klassik-Fan und Mozart war für mich früher ein Rockstar. Und wir machen Musik, als wenn es vor 200 Jahren schon Strom gegeben hätte. Wie hätte Mozart seine Musik umgesetzt? Mit Rockgitarre und Synthesizer, wer weiß das? Das versuchen wir ein bisschen anzuwenden, gemischt mit den größten Rockhits aller Zeiten.

Zu welchen Gelegenheiten treten Sie auf?