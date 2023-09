„Mathe schützt nicht vor Ertrinken“ in Wegberg Wo der Bürgermeister gern für Kinder ins Wasser springt

Mit seinem T-Shirt, das ein großes Seepferdchen zeigte, setzte Bürgermeister Michael Stock übrigens ein passendes Zeichen. „Wir sind vor acht Jahren angetreten mit dem Ziel, dass es künftig in Wegberg kein Kind mehr gibt, das nicht schwimmen kann. Die Verwaltung, die Politik und auch der Bürgermeister sind gefordert und stehen hinter dem Projekt. Das geht natürlich alles nicht einfach so, denn das ehrenamtliche Engagement der Menschen sorgt dafür, dass Kinder Spaß und Freude am Schwimmen bekommen.“ Seinen Dank richtete Stock daher an Akteure wie DLRG, Freie Schwimmer Wegberg, Stadtsportverband und das Team des Grenzlandringbades, überhaupt auch an alle, die sich für die Kinder in unterschiedlicher Form einbringen.