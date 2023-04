Im Testcenter Wegberg-Wildenrath Erste Testfahrt des Batteriezuges

Es fährt ein Zug, nicht nach nirgendwo, sondern in Richtung Elektro- und Wasserstoffmobilität und in Richtung Klimaschutz. Im Siemens-Testgelände in Wildenrath wurde am Mittwoch der aktuelle Zwischenstand in Sachen Innovation präsentiert, bei der Premierenfahrt des batteriebetriebenen Mireo-Plus-B und bei einer Schnellfahrt des wasserstoffbetriebenen Mireo-Plus-H. Beide Triebzüge sollen langfristig die Diesellok ersetzen. Zusätzlich gab es im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „H2goesRail“ mit der Deutschen Bahn eine Betankung mit der mobilen Wasserstoff-Schnelltankstelle.