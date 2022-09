Testfahrt in Wegberg : Großer Bahnhof für neuen Wasserstoffzug

Siemens-CEO Roland Busch (l.) und DB-Chef Richard Lutz (M.) nahmen an der Jungfernfahrt im Siemens-Prüfcenter in Wildenrath teil. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Die Deutsche Bahn und Siemens Mobility wollen fossile Kraftstoffe im Personenverkehr aufs Abstellgleis schieben. Zum ersten Mal kam der Mireo Plus H am Freitag im Siemens-Prüfcenter für Schienenfahrzeuge in Wildenrath zum Einsatz.