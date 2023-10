Von Kamera gefilmt Polizei sucht Autodiebe in Beeck

(RP) Am frühen Freitagmorgen haben zwei unbekannte Täter versucht, auf der Oelschlägerstraße in Beeck ein Auto zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine Überwachungskamera die Männer dabei gefilmt, weswegen nun relativ detaillierte Informationen über die Unbekannten vorliegen. Demnach sei zu sehen, wie die beiden Täter gegen 3 Uhr versuchen, den Wagen zu stehlen, der in einer Hauseinfahrt stand. Einer der Täter hielt dabei einen unbekannten Gegenstand gegen die Hauswand, der andere versuchte, die Fahrertür des Wagens zu öffnen.