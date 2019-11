Polizei beschreibt den Gesuchten : Suche nach vermisstem 54-Jährigen geht weiter

Wegberg Die Polizei beschreibt den seit Samstag vermissten Wegberger, der regelmäßig Medikamente benötigt.

Suchhunde der Polizei hatten, wie berichtet, am Dienstag in der Nähe der Holtmühle an der Hospitalstraße in Rickelrath angeschlagen und signalisiert, dass sich die gesuchte Person dort aufgehalten haben könnte. Daraufhin wurden das Gewässer und dessen Ufer abgesucht. Außerdem fuhren Taucher den Weiher ab, während die mitgeführten Hunde nach Spuren suchten, hatte Feuerwehrsprecherin Lena Graab berichtet.