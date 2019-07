Diebesgut bei zwei Wegberger Männern gefunden : Unfall klärt Einbruch auf

Wegberg Anfang Mai waren Unbekannte in ein Wohnhaus am Clematisweg eingedrungen und hatten unter anderem Schmuck und eine Festplatte mit Urlaubsbildern gestohlen. Jetzt konnte die Polizei das Diebesgut den rechtmäßigen Besitzern zurück geben. Auf die richtige Spur kamen die Beamten ausgerechnet durch einen Unfall der Täter, zwei Männer aus Wegberg.

Damit hatten wohl weder Polizei noch Täter gerechnet: Ausgerechnet ein Verkehrsunfall mit anschließender Verfolgungsjagd in Mönchengladbach konnte einen Wohnhauseinbruch Anfang Mai am Wegberger Clematisweg aufklären. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, nahm sie nach besagtem Verkehrsunfall, der sich schon am 16. Mai ereignete, zwei Männer aus Wegberg fest, 25 und 28 Jahre alt. Im Auto der Männer fanden die Beamten des Polizeipräsidiums Mönchengladbach Schmuck, der offenbar aus Einbruchdiebstählen stammte. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnungen der Männer. Dort fanden sie Diebesgut, welches aus dem Einbruch am Clematisweg stammte. Unbekannte hatten zwischen dem 8. und 10. Mai Schmuck, Uhren, ein Laptop und eine Festplatte mit Urlaubsbildern gestohlen. Die Hauseigentümer freuten sich nun, ihre Besitztümer zurück zu bekommen.