Pfingstkirmes in Beeck : Schützen als Gastgeber gelebter Tradition

Beeck Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Beeck lädt nach zwei Jahren Pause wieder zur Pfingstkirmes ein. Das Kult-Schützenfest in der Region findet vom 4. bis 6. Juni statt.

Die Schützenmajestäten wurden bereits in einer festlichen Andacht in St. Vincentius, gestaltet vom Musikverein Klinkum und dem Frauenchor Donna Musica, gekrönt, ehe das ganze Dorf quasi als Warm-up für die Kirmes im Stadion des FC Wegberg-Beeck ausgiebig feierte.

Auf dem Beecker Dorfplatz lassen sich nun über die Pfingsttage in einem neuen Festzelt mit Biergarten endlich wieder nette Leute treffen. Am Samstag, 4. Juni, spielt ab 20 Uhr die Live-Band Good Vibes zum beliebten Tanzabend für Jung und alt auf. Am Sonntag, 5. Juni, findet um 18 Uhr die Parade auf dem historischen Kirchplatz statt. Danach schließt sich der Festumzug an, der um 19.15 Uhr auf dem Kirchplatz in den großen Zapfenstreich mündet.