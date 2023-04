Diskussion in Wegberg Wie gefährlich ist die PFAS-Belastung?

Die chemische Stoffgruppe der sogenannten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen- und Substanzen werden abgekürzt PFAS genannt. Unter diesem Kürzel sindrund 4000 Stoffe und Verbindungen zusammengefasst, die nicht natürlich in der Umwelt vorkommen. Deshalb werden sie auch als Ewigkeitschemikalien betitelt. Je nach Stoff bleiben sie Jahrzehnte bis Jahrhunderte in der Umwelt. Die Stoffe finden sich in Alltagsgegenständen wie Anoraks, Pfannen und Kosmetik sowie in Schmier- und Imprägniermitteln. Sie sind aber auch Teil von Industrieprozessen und technischen Anwendungen oder auch in Feuerlöschmitteln, die auch auf dem früheren Militärflughafen Wegberg-Wildenrath benutzt wurden.