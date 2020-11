Aktion in Wegberg : Das Friedenslicht kommt auch in diesem Jahr

Wegberg Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg verteilt das Friedenslicht aus Bethlehem trotz der Corona-Pandemie – nur anders als sonst.

„Wegen Corona wird dieses Jahr die Friedenslichtaktion anders ablaufen als bisher“, berichtet Milena Furman aus Wegberg, Sprecherin im DPSG-Diözesanverband Aachen . „Die wichtigste Änderung: Es wird keine große Aussendungsfeier im Aachen er Dom geben.“ Nur eine kleine Delegation von Pfadfindern und Pfadfinderinnen wird nach Aachen kommen, um das Friedenslicht in Empfang zu nehmen. Das Licht wird dann am Abend des 15. Dezember in zentrale Kirchen der Regionen gebracht, wo es dann abgeholt werden kann.

„Frieden überwindet Grenzen“, das ist das Motto der Friedenslichtaktion. Im Corona-Jahr hat dieses Motto unerwartet eine spezielle Bedeutung bekommen: Das Virus halte die Menschen auseinander, Kontaktbeschränkungen und Abstand seien die „neuen Grenzen“. Doch auch diese werde das Licht überwinden. Speziell für dieses Jahr hat das Organisationsteam der Friedenslichtaktion in der Diözese Aachen verschiedene Ideen und Möglichkeiten für Pfadfinder zusammengestellt, wie man möglichst kontaktlos und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen das Friedenslicht an alle Menschen guten Willens verteilen kann. Zum Beispiel durch Einrichtung eines Friedenslicht-Lieferdienstes oder indem das Friedenslicht digital verteilt wird. Diese und weitere Ideen liegen als Download auf der Website des DPSG DV Aachen unter www.dpsg-ac.de bereit.

Das vom Österreichischen Rundfunk (ORF) in der Geburtsstadt Jesu entzündete Licht wird seit 1986 alljährlich am dritten Adventswochenende an Pfadfinder aus ganz Europa weitergegeben. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes aus Betlehem wird an die Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ und deren Verwirklichung erinnert.