Wegberger Unternehmen Perfekte Planung mit Inperfektion

„Champions League“. Mit diesen Worten beschreibt Ralf Aldenhoven, einer der beiden Geschäftsführer von Inperfektion, was das Unternehmen anstrebt, das seinen Sitz an der Friedrich-List-Allee in Wildenrath im Wegberg-Oval hat. Inperfektion gilt als ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der industriellen Automation und deckt alle Bereiche der Automatisierung ab – von der Idee über die Planung, Konstruktion und Fertigung bis zur Inbetriebnahme. „Es ist jetzt auf dem Sprung vom Start-up zum Unternehmen“, wie Carsten Finke, der zweite Geschäftsführer ergänzt.