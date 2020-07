Tischler Paul Schlagheck aus Wegberg ist für Designpreis nominiert : Das Talent zur Formgebung

Beeck Paul Schlagheck aus Beeck hat mit seiner Lampe „Lyght“ am Wettbewerb „DesignTalente Handwerk NRW“ teilgenommen. In der Kategorie Wohnen gehört er zu den Nominierten für den Designpreis.

In diesem Jahr haben 100 junge Handwerker insgesamt 170 Objekte in den Bereichen Möbel, Skulpturen, Schmuck, Kleidung, Medien oder Wohnen eingereicht. Ob Paul Schlagheck sich mit „Lyght“ im Bereich Wohnen an die Spitze der jungen Designer setzen kann, ist noch unklar – er gehört zu den Nominierten in der Kategorie, wodurch seine Lampe zu den 46 Arbeiten zählt, die im Oktober in der Handwerkskammer Düsseldorf öffentlich ausgestellt werden. Wer als Sieger hervorgeht, wird am 11. Oktober in Düsseldorf bekanntgegeben.

Zurzeit studiert er an der Akademie für Handwerksdesign in Aachen, wo er im Sommer 2021 seinen Abschluss machen wird. Da die Studierenden stets Informationen zu Wettbewerben bekommen, entschloss er sich so zur Teilnahme am Wettbewerb. An der Designlampe hat Schlagheck mehrere Wochen gearbeitet. Er fertigte Modelle an, mal veränderte er den Lichteinfall, mal die Innenwinkel des Rahmens. Er stellte zehn Prototypen her, bevor „Lyght“ in ihrer Form erstrahlen durfte. Die Kombination aus ausgefallenen Entwürfen und der technischen Umsetzung sei das, was ihn am Designstudium reize – die gestalterische Freiheit im Studium betrachtet er als Erfahrungsgewinn. „In der Ausbildung ging es darum, nach festen Konzepten und Kundenwünschen zu arbeiten. Hier gibt es nur geringe Vorlagen, man kann eigene Ideen entwickeln. Der Fokus liegt mehr auf freiem Denken und Gestalten statt auf Normen und Vorgaben“. Es sei toll, selbst für unmöglichste Ideen anhand technischer Hintergründe einen Weg zu finden, Entwürfe realisieren zu können. Hilfreich sei dabei auch, dass er im Studium in andere Handwerke hineinschnuppern könne. Der Stundenplan, der durch Corona kompliziert wurde, umfasst in seiner ursprünglichen Form nach dem Unterricht freie Arbeit in Werkstätten, die auf Handwerksbereiche von Metall, Holz, Keramik und Bildhauerei bis hin zum Druck zugeschnitten sind. „Ursprünglich wollte ich Architektur studieren“, erzählt Schlagheck. Das Handwerk und das kreative Arbeiten in der Tischlerei habe ihn doch mehr begeistert, also habe er sich dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Im August möchte er an einem weiteren Wettbewerb teilnehmen – dieses Mal wird es um das Gestalten von Buchstützen gehen; einige Entwürfe hat er schon gesammelt. „Auch wenn ich nicht gewinne, war es eine wertvolle Erfahrung, dabei zu sein“, sagte Schlagheck.