Stadt und Naturpark erarbeiten Lösungen : Konzept gegen Park-Chaos an Haus Wildenrath

Wildenrath Der Premiumwanderweg „Birgeler Urwald“ ist sehr beliebt. Doch die Anwohner am Startpunkt Haus Wildenrath beklagen, dass ihre Zufahrten häufig zugeparkt werden. Die Stadt Wegberg und der Naturpark wollen jetzt handeln.

Das Haus Wildenrath und der von dort ausgehende Premiumwanderweg „Birgeler Urwald“ des Naturparks Maas-Schwalm-Nette sowie die Tour „Wildes Schaagbachtal“ (10 Kilometer) sind bei Wanderern sehr beliebt. Das erfolgreiche Konzept des Naturparks Maas-Schwalm-Nette hat an der Naturschutzstation Haus Wildenrath aber auch eine Schattenseite: Es lockt besonders an Wochenenden und Feiertagen viele Gäste an, was dazu führt, dass der dortige Wanderparkplatz häufig überlastet ist.

Wenn der Parkplatz voll ist, stellen viele Wanderer ihre Fahrzeuge an der benachbarten Straße Auf dem Kirchkamp ab. Und dabei halten sich einige offenbar nicht immer an die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Anwohner berichten, dass ihre Zufahrten zugeparkt werden, dass Müll herumfliegt und es immer wieder auch zu Lärmbelästigungen kommt. Geschildert wurde auch, dass Wohnmobile über Nacht auf dem Parkplatz von Haus Wildenrath gestanden haben, was nicht erlaubt ist.

Info Parken am Wanderweg Birgeler Urwald Reihenfolge Die Wegberger Stadtverwaltung plant, folgende Reihenfolge der empfohlenen Parkmöglichkeiten für den Premiumwanderweg „Birgeler Urwald“ auszuschildern: P1 Birgelener Bahn, Wildenrath

P2 Grundschule Wildenrath, Einfahrt an der Hochstraße P3 Kirmesplatz Wildenrath an der Heinsberger Straße P4 Am Kreisverkehr Ortsausgang Wildenrath in Richung Wassenberg



P5 Friedrich-List-Allee Wildenrath, gegenüber Lokal Father & Son P6 Haus Wildenrath mit Zusatz „begrenzte Parkmöglichkeiten“.

Der Stadt Wegberg sind diese Probleme schon länger bekannt. Der kommunale Ordnungsdienst verstärkte seine Kontrollen rund um Haus Wildenrath, sprach Verwarnungen aus und verhängte Bußgelder. Es wurden Hinweise an die Besucher gegeben und Schilder am Rande des Wanderparkplatzes platziert, die auf die geltenden Verhaltensregeln hinweisen.

Dennoch erreichten die Stadtverwaltung auch zuletzt immer wieder Beschwerden von Anwohnern. Michael Puschmann, Geschäftsführer des Naturparks Schwalm-Nette, weist darauf hin, dass die Probleme nicht nur auf den Besuch des Premiumwanderwegs zurückzuführen sind, da rund um Haus Wildenrath das ganze Jahr über viele Veranstaltungen angeboten werden. „Da spielt noch eine Vielzahl anderer Dinge mit rein, man muss das differenziert betrachten und sachlich bewerten“, sagt er.

Die Stadt, der Naturpark und Vertreter von Haus Wildenrath haben einige Maßnahmen erarbeitet, die die Situation verbessern sollen. „Der Parkplatz an Haus Wildenrath wird zukünftig bewirtschaftet und kann nur mit Parkscheibe vier Stunden begrenzt genutzt werden“, erklärte Ordnungsamtsleiter Ulrich Schulz den Mitgliedern des Ausschusses für Tourismus, die im Forum Wegberg über die Probleme in Wildenrath diskutierten. Außerdem soll der Besucherstrom auf mehrere Parkplätze verteilt werden. Für den Premiumwanderweg „Birgeler Urwald“ ist das Haus Wildenrath als Einstiegspunkt festgelegt. Die Stadt verhandelt zurzeit mit dem Naturpark darüber, ob man den Einstiegspunkt verlegen kann.