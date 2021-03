Themenfenster zum Buch „Die Häschenschule“ : Osterfenster schmücken Grundschule

Die Aula-Fenster der Grundschule in Wegberg-Beeck werden zurzeit von einem Bilderbuchfenster geschmückt. Foto: Foto: Menzel/GGS Beeck

Beeck „Die Häschenschule“ aus dem Thienemann-Esslinger Verlag bildet die Vorlage. Kunstlehrerin Birgit Menzel hat das Projekt geleitet, bei dem die Schülerinnen und Schüler die Dekoration gebastelt haben.

An der Grundschule Am Beeckbach in Wegberg-Beeck gibt es zurzeit etwas ganz Besonders zu bewundern. Die Aula-Fenster der Schule werden seit Anfang der vergangenen Woche von einem sehenswerten Bilderbuchfenster geschmückt.