3. Boule-Turnier in Beeck Opus 512 gewinnen den Vincentius-Cup

Fast der ganze Ort scheint auf den Beinen zu sein. Wer nicht selbst beim beliebten Vincentius-Cup antritt, bringt selbst gebackenen Kuchen, hilft beim Auf- und Abbau oder grillt Würstchen. „Ein Fest von Beeckern für Beeck", nennt Heinz Nix, der dem Dorfausschuss angehört, das bunte Treiben. Vorjahres-Schützenkönig Markus Welters tritt mit seinen ehemaligen Ministern beim Freizeitsport-Wettstreit an. „Die Königlichen" nennen sich die Ex-Majestät und die beiden Begleiter. Auch der Elternrat aus dem Beecker Kindergarten ist dabei. Die Karnevalisten von Hei on Klei haben den Wanderpokal bei der Premiere 2019 gewonnen und treten wieder an. Wegen der langen Pandemie-Zeit war nach dem Auftakt vor mittlerweile fünf Jahren erst mal Schluss mit dem Bouleturnier. Erst im vergangenen Jahr ging es weiter. Das Interesse der zahlreichen Teilnehmer ist aber ungebrochen. Der Jägerzug und der Zylinder-Zug der Schützenbruderschaft sind ebenso auf der Teilnehmerliste zu finden wie der Heimatverein, die Grundschule und zahlreiche Hobbysportler. Zur offiziellen Siegerehrung trifft Bürgermeister Christian Pape in seinem Heimatort ein. Die Atmosphäre gefällt dem neuen Verwaltungschef ausgesprochen gut: „In einem großen Kreis zu stehen, das ist richtig toll", sagt er. In seiner Ansprache geht er sogar so weit, das Beecker Bouleturnier mit der Europawahl zu vergleichen. Es sei wichtig, sich als Demokraten für Werte wie Toleranz, Vielfalt, Gleichberechtigung, Gemeinschaft, Fairplay und gegenseitige Unterstützung einzusetzen, so Pape. „Diese Werte hat Beeck in den drei Tagen des Vincentius-Cups intensiv gelebt. Dieser mitmenschliche Zusammenhalt macht Wegberg lebens- und liebenswert. Es wurde aus voller Kehle gelacht, es wurden Tränchen der Rührung weggewischt und es gab lauten Applaus."