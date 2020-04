Leckeres aus Wegberg für die Feiertage : Festtagsmenü gibt’s in einer Osterbox

Wegberg Auch die Ophover Mühle hat mit der Corona-Krise zu kämpfen, sich für die Oster-Feiertage aber etwas einfallen lassen.

Doch als klar war, dass auch die Gastronomie bis mindestens zum 19. April zur Untätigkeit verdammt sein würde, entwickelte Hendricks mit seinem Team die Idee der Osterbox. „In diesen Zeiten sind Lieferdienste natürlich sehr präsent, aber wir leben nicht nur vom Essen, sondern auch vom Charme und Ambiente der Ophovener Mühle. Deswegen war es für uns nie ein Thema, in Konkurrenz zu solchen Betrieben mit ihren eingespielten Abläufen zu treten“, erklärt Hendricks und ergänzt: „Zumal unsere Gerichte gar nicht kompatibel sind.“ So war schnell klar, dass ein anderer Weg gefunden werden musste, um das angedachte Ostermenü, so zu den Kunden zu bekommen, dass sie es in der von den Köchen vorgesehenen Qualität genießen können.

Letztlich fiel die Wahl darauf, die vorgekochten Speisen in Vakuumbeuteln zu verschweißen, so dass sie zu Hause nur noch einem Wasserbad bei rund 80 Grad erhitzt werden müssen. „Somit ist alles frisch zubereitet und es gibt keinen Verlust auf dem Weg von uns zu den Kunden. Die müssen sich das Essen zwar selbst auf dem Teller anrichten. Doch das ist besser als die Anlieferung in Pappschachteln“, meint Holger Hendricks. Ganz wichtig für das Team der Ophover Mühle: Bestellungen müssen bis spätestens Gründonnerstag vorliegen. Denn weil der restliche Betrieb ruht und auch Hendricks versucht, seinen Betrieb mit Hilfe von Kurzarbeit durch die Krise zu bekommen, muss in Sachen Lebensmittelbeschaffung und Personal ganz genau geplant werden. Die vorbestellten Osterboxen können dann am Karfreitag oder am Karsamstag zwischen 11 und 19 Uhr abgeholt werden. Eine Lieferung ist in Ausnahmefällen (zum Beispiel Quarantäne) nach Absprache im Wegberger Stadtgebiet möglich. Nach Ostern hofft Hendricks, dass möglichst bald wieder zur Normalität zurückgekehrt werden kann. Wobei er zuversichtlich ist, was seinen Betrieb anbelangt: „Wir sind gesund aufgestellt und kommen durch die Phase durch. Aber dennoch müssen wir alle Register ziehen.“