Vorfälle in Wegberg und Wassenberg : Festnahmen nach gesprengten Zigarettenautomaten

Die Polizei berichtet über Festnahmen nach Sprengung von Zigarettenautomat. Foto: dpa/Silas Stein

Wegberg/Wassenberg Nach einer erneuten Tat in Dalheim nahm die Polizei zwei Wegberger fest. Auch in Ophoven gab es eine Festnahme.

Um an Zigarettenpackungen zu gelangen, ist in Dalheim ein Automat gesprengt und ist in Ophoven einer aufgebrochen worden. Geraucht wurden die Zigaretten jedoch nicht – die Polizei nahm in beiden Fällen Tatverdächtige fest.

Am Donnerstag wurden zwei Männer beobachtet, wie sie gegen 1.45 Uhr einen Zigarettenautomaten am Waldweg in Dalheim sprengten und anschließend mit einem Motorroller flüchteten. Die hinzugerufene Polizei konnten sie noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Polizeisprecherin Angela Jansen berichtet: „Bei ihnen wurden Rucksäcke gefunden, in denen sich Diebesgut aus dem Automaten befand. Die 25 und 29 Jahre alten Männer aus Wegberg wurden zur Wache gebracht.“ Jetzt werde ermittelt, ob sie auch für weitere Sprengungen von Zigarettenautomaten in den vergangenen Wochen verantwortlich sind.