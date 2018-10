Wegberg: NRW-Stiftung gibt Geld für die Schrofmühle in Rickelrath

Sanierung in Rickelrath

Bürgermeister Michael Stock, Ferdinand Schmitz, Harry Kurt Voigtsberger, Friedhelm Kamphausen und Theo Schmitz mit der Förderzusage und Stiftungsplakette vor dem Wasserrad der Schrofmühle in Rickelrath. Foto: Nicole Peters

RICKELRATH Der Betrag von 15.000 Euro, gespendet von der NRW-Stiftung, wird in der Schrofmühle dazu verwendet, neun Holzfenster zu tauschen und die Putzflächen im Inneren des Mühlenraumes zu sanieren.

Es ist das zweite Mal, dass die NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege die Schrofmühle unterstützt: Erstmalig 2008 gab sie in Rickelrath 13.000 Euro zur Sanierung von Dachflächen dazu. Eine Hilfe, die für die Inhaberfamilie und den zur Mühle gehörenden „Förder- und Museumsverein Schrofmühle Rickelrath“ aufgrund eingeschränkter eigener Mittel sehr wichtig ist, wie Vereinsvorsitzender Ferdinand Schmitz jetzt bei einem Pressegespräch im Mühlenmuseum betonte. Denn: An diesem Morgen überreichte Stiftungs-Ehrenpräsident Harry Kurt Voigtsberger in Begleitung von Regionalbotschafter Friedhelm Kamphausen die Förderzusage mit Plakette für weitere 15.000 Euro. Diese stellt die NRW-Stiftung zum Austausch von neun Holzfenstern und zur Sanierung von Putzflächen im Inneren des Mühlenraumes zur Verfügung.