Wegberger Mühlengespräche NRW-Ministerin Scharrenbach lobt Ehrenamt

Als klassisches Dialogformat bezeichnete Scharrenbach die Heimatwerkstatt. In diesen Projekten zeigten Einheimische Geflüchteten ihre Heimat. Im Rahmen des Heimatfonds werde jeder Euro verdoppelt, um etwa Kalender zu finanzieren. Ab einer Fördersumme von 100.000 Euro sei das Heimatzeugnis eine Unterstützung. Dabei könne etwa ein Gebäude zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden oder „das Besondere in einem Dorf gezeigt werden“. Die Baukostensteigerung sei aktuell ein Problem für viele Vereine. Sportvereine hätten die Möglichkeit, Anträge für Ideen und Anschaffungen zu stellen und sich aus dem Topf 1000 Mal 1000 Euro finanzieren zu lassen. Dabei sei ihr bewusst, dass besonders die Sport-Infrastruktur in die Jahre komme. Vieles, was in den 1970er Jahren erbaut worden sei müsse erneuert werden.