In Wegberg : Nina Vieth wird Stadtkämmerin und vertritt Sonja Kühlen

Nina Vieth (38) ist neue Stadtkämmerin in Wegberg. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Den ersten Härtetest hat die neue Kämmerin Nina Vieth schon bestanden. Innerhalb weniger Tage hat sie mit ihrem Team auf Wunsch der Ratsmehrheit den von Bürgermeister Michael Stock vorgelegten ersten Haushaltsplanentwurf komplett überarbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie legte auf ausdrücklichen Wunsch von CDU, FDP und AfW eine Liste mit Einsparungen vor, die das Verschieben von Investitionsmaßnahmen vorsieht, so dass im Jahr 2020 statt 15 nun lediglich elf Millionen Euro investiert werden sollen. Außerdem erarbeitete sie in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichsleitern den Vorschlag, im Personalbereich sowie in der Unterhaltung von Straßen und Gebäuden Einsparungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro vorzunehmen.

Nina Vieth erklärt, dass es mit Blick auf die städtischen Finanzen in nächster Zeit vor allem darum geht, Maßnahmen zu entwickeln, die den drohenden Eigenkapitalverzehr bremsen. Die 38-jährige Mutter übernimmt das Amt der Kämmerin in Teilzeit (27 Stunden pro Woche) und wird von ihrem Team unterstützt. Marc Neumann unterstützt ab sofort den Fachbereich Finanzwirtschaft als stellvertretender Fachbereichsleiter als Vollzeitkraft und wird überwiegend im Bereich Liegenschaften tätig sein. „Diese personellen Regelungen stellen aus Sicht der Stadtverwaltung die am besten geeignete Möglichkeit dar, um die aktuell anstehenden Aufgaben im Bereich Finanzwirtschaft zielgerichtet erledigen zu können“, sagt Bürgermeister Michael Stock.

Offiziell übernimmt übernimmt Nina Vieth das Amt der Kämmerin am Sonntag, 23. Februar, da dann die gesetzlich vorgeschriebene Mutterschutzfrist von Sonja Kühlen beginnt. Da noch nicht bekannt ist, für welchen Zeitraum Sonja Kühlen Elternzeit in Anspruch nimmt, und in welchem Umfang sie ihre Tätigkeiten bei der Stadt Wegberg im Anschluss daran wieder aufnehmen wird, war das Amt der Kämmerin bis auf Weiteres neu zu besetzen.