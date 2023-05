Wegberger Nicolas Fischer in den USA Vom Niederrhein nach Florida

Deshalb hatte er sich mit einem Programmteilnehmer entschieden, nach Florida zu ziehen. Das wurde genehmigt, aber er brauchte einen Job, den er mit etwas Zufall bekam. So ist er seit Dezember in Tampa und arbeitet in seinem gelernten Beruf als Mechatroniker in einer kleinen Werkstatt, bei der er an seinen Lieblingswagen der Marke Porsche schraubt. Fischer wohnt in einer Wohngemeinschaft mit einem deutschen Kumpel auf 100 Quadratmetern, mit großem Balkon und Pool vor der Tür. Das Wetter ist sehr warm, aber sehr gewöhnungsbedürftig. Eigentlich ist es arbeiten wie in Deutschland, aber viel interessanter für ihn, weil es ein ganz anderes Land ist. „Tampa ist eine tolle Stadt. Donnerstags geht es zum Beispiel zum Dragster-Rennen auf Rennstrecken, die es so in Deutschland nicht gibt.“ Ein toller Zeitvertreib für den Auto-Freak.