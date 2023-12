Klimaschutz in Wegberg Naturfreunde gründen neues Nachhaltigkeitsnetzwerk

Das Netzwerk verfolgt das Ziel, Know-how und kreative Ideen aus allen möglichen Bereichen in Projekten umzusetzen, um zumindest regional etwas für die Natur zu unternehmen. „Wir müssen uns fragen: Was ist ein gutes Leben? Trotz der Hektik des Alltags kann es gut tun, innezuhalten und sich gewahr zu machen, was man fühlt. Das Ökosystem fängt mit mir selbst an, auch mental. Wenn man zur Ruhe kommt, kann man im Außen etwas bewegen – ganz nach der afrikanischen Weisheit: The times are urgent, let us slow down. Wenn die Zeit drängt, dann lasst uns langsamer machen.“