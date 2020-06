Eiscafé Cellino in Rickelrath : Selbstgemachte Eisspezialitäten im Angerdorf

Wegberg Das Wegberger Eiscafé Cellino hat im März eine große Filiale in Rickelrath eröffnet: Seit dem 11. Mai können die Gäste auch wieder an den Tischen drinnen und auf der Terrasse ihr Eis genießen.

In Rickelrath bietet sich ihm jetzt aber zusätzlich die Möglichkeit, neue eigene Eissorten zu kreieren und das Sortiment aus eigener Initiative zu variieren. „Für mich ist die Filiale in Rickelrath eine ganz neue Herausforderung“, sagt Ozan Kunduru. Er stellt seit zehn Jahren Eis her und verkauft es. Zunächst fing er in Rheydt an und hat dann mit Bruder Semih das Café in der Wegberger Innenstadt aufgemacht. „Dann habe ich den Schritt gemacht, mich hier zu vergrößern – ein Eiscafé in der Größe gibt es bisher in Wegberg nicht.“ Normalerweise finden innen über 40 Personen Platz – zur Zeit sind die Plätze wegen der Corona-Pandemie auf 30 reduziert. Und auf der Außenterrasse können bis zu 30 Personen sitzen. Zudem ist es im Gegensatz zur Wegberger Eisdiele, die von Mitte Februar bis Anfang Oktober geöffnet ist, das ganze Jahr über offen.