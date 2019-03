Feierliche Zeremonie: Neuer Schützenkönig für Rickelrath

Dominic Terheiden (mit Silber) ist der neue Schützenkönig in Rickelrath. Begleitet wird er von (v.l.) Christoph Näther, Mike Küppers und Robin Gillessen. Foto: Schützen Rickelrath

Rickelrath In der feierlichen Krönungsmesse wurde der neue Schützenkönig der St. Matthias Schützenbruderschaft Rickelrath in sein Amt eingeführt.

Dominic Terheiden ist somit nun offiziell der neue Schützenkönig der Bruderschaft, nachdem er bereits beim Vogelschuss im Rahmen der vergangenen Kirmes erfolgreich war. In den kommenden zwei Jahren werden Ihn seine Minister Mike Küppers und Robin Gillessen begleiten, das Amt des Königsadjutanten bekleidet Christopher Näther . Der erste Höhepunkt der kommenden beiden Jahre wird die Prunkkirmes in Rickelrath sein, die vom 17. bis 20. Mai stattfindet.

Traditionell schließt sich die Generalversammlung der Schützenbruderschaft an die Krönungsmesse an. Folgende Mitglieder wurden in den Vorstand gewählt: Sandra Kern (Schriftführerin), Markus Dohmen (2. Vorsitzender), Hans Krükel (2. Kassierer) und Steffen Roßberg (Beisitzer).