Schwarzer Gürtel im Taekwondo : Neuer Wegberger Pfarrer vereint Seelsorge und Kampfkunst

Christian Puschke ist der neue Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Wegberg. In der koreanischen Kampfkunst Taekwondo hält er den Schwarzen Gürtel. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wegberg Christian Puschke hat sein neues Amt am 1. Februar in der Evangelischen Kirchengemeinde Wegberg angetreten. Was er vorhat und warum Kampfsport und Glaube für ihn kein Widerspruch ist.