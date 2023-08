Beschluss gefallen Beecker Wald bekommt keinen neuen Garagenhof

Gudrun Doß, die am Holunderweg unmittelbare Nachbarin des Grundstücks ist, hätte laut Plan auf eine 18 Meter breite und bis zu drei Meter hohe Betonwand, die Rückseite der Garagen, geschaut. Eine höchst unangenehme Vorstellung. „Keiner der Anwohner hätte die Garagen gebraucht. Die Fläche weiter zuzubetonieren, was wäre aus den Insekten und Vögeln geworden?“, sagte Doß. Der Ort wäre für weitere Autos zu eng, die an dem Hof auch nicht aneinander vorbeigepasst hätten, das Rangieren hätte zu einer hohen Abgasbelastung geführt. Im Bauausschuss wurden Niederschriften der Planer des Viertels von 1974 zitiert, die belegen, dass bereits damals autofreie Wege geschaffen wurden. Ulmenweg, Föhrenweg und Holunderweg wurden als Gehwege für die Anwohner konzipiert, für den Autoverkehr heutiger Zeit waren sie wohl nie ausgelegt.