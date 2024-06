Naturpädagogik Wildbienennistwand für Waldorfschule in Wegberg

Am Mittwoch fand in der Freien Waldorfschule Kreis Heinsberg die Einweihungsfeier ihrer selbstgebauten Wildbienennistwand statt. Nachdem die Achtklässler seit September vergangenen Jahres im Rahmen des Gartenbauunterrichtes, unter Leitung von Katharina Tumbrinck fleißig an dem Projekt getüftelt haben, durften sie jetzt ihre harte Arbeit präsentieren. Zwei der Achtklässler, Ellie Schmitz und Kjell Niessen, leiteten die Feier herzlich ein und erzählten, dass sie nicht nur den „kleinen Bewohnern der Welt einen sicheren Lebensraum verschaffen“ wollten, sondern auch andere dazu animieren möchten, etwas beizutragen.