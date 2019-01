Wegberg: Neue Streetworkerin Birthe Wernery (28) : Mobile Jugendhilfe auf sechs Beinen

Birthe Wernery ist seit Anfang 2019 neue Streetworkerin in Wegberg. Sie wird in der Mühlenstadt häufig mit Begleithund Sam (2) unterwegs sein. Foto: Michael Heckers

Wegberg Streetworkerin Birthe Wernery (28) hat zum 1. Januar 2019 gemeinsam mit ihrem Labrador-Rüden Sam (2) ihre Arbeit aufgenommen.

Lange Schlappohren, beigefarbenes Fell, dunkle Kulleraugen und ein grünes Halsband – so sieht er also aus, der neue Kollege von Gerd Pint. Der zweijährige Labrador-Rüde hat es sich unter dem Schreibtisch seines Vorgesetzten im Wegberger Rathaus gemütlich gemacht und döst ein wenig vor sich hin. „Jetzt schreiben Sie aber bitte nicht, der Hund habe sich unserer Arbeitsweise bereits angepasst“, sagt Gerd Pint, Fachbereichsleiter Bildung und Soziales, augenzwinkernd.

Birthe Wernery muss lachen. Die 28-Jährige sitzt Gerd Pint zum Begrüßungsgespräch gegenüber. Zum 1. Januar hat sie die frei gewordene Stelle als Streetworkerin in der Mühlenstadt übernommen – gemeinsam mit ihrem Hund „Sam“, der sie bei ihrer täglichen Arbeit auf Schritt und Tritt begleiten wird. Das neue Streetworker-Duo auf sechs Beinen ist seit Jahresbeginn in Wegberg unterwegs, um junge Leute aufzusuchen und Vertrauen zu ihnen aufzubauen. „Es ist das erste Mal, dass eine Streetworkerin in Wegberg bei ihrer täglichen Arbeit von einem Hund begleitet wird. Wir sind von den Vorzügen dieses Konzepts absolut überzeugt“, sagt Gerd Pint.

Info Vorstellung im Sozialausschuss Vorstellung In der Frühjahrssitzung des Ausschusses für Bildung, Integration und Soziales wird sich die neue Streetworkerin Birthe Wernery den Mitgliedern des zuständigen Fachausschusses vorstellen. Die Sitzung ist für Dienstag, 12. März, 18.30 Uhr, im Sitzungssaal des Wegberger Rathauses terminiert. Kontakt Birthe Wernery, Büro Hauptstraße 25, 41844 Wegberg, Telefon 0152 01510130; E-Mail birthe.wernery@stadt.wegberg.de

Birthe Wernery erklärt, dass Streetwork eine Methode der sozialen Arbeit ist, die die Adressaten in ihrer Lebenswelt aufsucht. Mit ihrer Tätigkeit gehe ein stetiges Kontakt- und Hilfeangebot für junge Menschen einher, die aus unterschiedlichen Gründen nicht den klassischen Gesellschaftsformen entsprechen, sich in schwierigen Lebenssituationen befinden oder nicht in der Lage sind, andere soziale Einrichtungen zu kontaktieren. Für das Gelingen von Streetwork seien verlässliche Beziehungsstrukturen Grundvoraussetzung. Sind diese Strukturen vorhanden, kann die neue Streetworkerin gemeinsam mit den Adressaten Handlungsmöglichkeiten entwickeln, um die Lebenssituation der jungen Menschen zu verbessern und soziale Spannungen zu vermeiden. Dabei kommen beispielsweise die Einzelfallhilfe, freizeitpädagogische Arbeit, Gruppenaktivitäten und auch gemeindepolitische Arbeit in Betracht.

In den ersten Wochen geht es für Birthe Wernery, die im Stadtgebiet wohnt, ums Kennenlernen. An ihrem ersten Arbeitstag waren sie und Sam gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin Birgit Foitzik, die bereits seit 24 Jahren in Wegberg tätig ist, in der Innenstadt unterwegs und haben sich die sozialen „Hotspots“ angesehen. Außerdem freut sich Birthe Wernery darauf, die örtlichen Vertreter der kirchlichen Jugendhilfe kennenzulernen.

Streetwork sei nicht dazu da, um Jugendliche und junge Heranwachsende von den Straßen fernzuhalten, erklärt Wernery. Es sei vielmehr als Unterstützungsangebot zu verstehen, Jugendliche auf ihrem Weg in das Erwachsenendasein zu begleiten und für sie als Vorbild zu fungieren. Es gehe vor allem um die Bewältigung der Probleme der jungen Menschen und nicht um die, die durch Jugendliche in öffentlichen Räumen verursacht werden. Dies sei aber oft die Folge der Angebote.

Die 28-Jährige weiß, dass es heutzutage auch in ländlichen Regionen keine heile Welt mehr gibt. Von den Problemen in Wegberg hat sie gehört; dass Unbekannte die Bücherkiste auf dem Rathausplatz mehrfach angezündet haben, dass nachts Bäume im Stadtpark abgesägt wurden und dass die Stadt aus Sorge vor Vandalismus während der Sommerferien das Schul- und Sportzentrum einzäunen und einen Sicherheitsdienst dort patrouillieren ließ. „Die Probleme sind da, und wir dürfen sie nicht wegdiskutieren, sondern müssen uns diesen Themen stellen“, sagt Gerd Pint. Viele Probleme haben nach seiner Meinung damit zu tun, dass der soziale Verbund in den Orten heutzutage nicht mehr so ausgeprägt sei wie früher. Er würde sich sehr wünschen, dass Nachbarschaften wieder eine höhere Bedeutung hätten, sagt Gerd Pint. „Im Fachbereich Soziales erleben wir jeden Tag, dass immer mehr Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben zu ordnen“, berichtet er. Darum sei die Arbeit von Streetworkern wie Birthe Wernery heutzutage so bedeutsam. Das Land und die Kommunen nähmen aus gutem Grund eine Menge Geld in die Hand, um Sozialarbeit zu ermöglichen.

Viel Erfahrung hat Birthe Wernery bereits in der vermittelnden Funktion einer Sozialarbeiterin sammeln können. Nach ihrem Studium der Sozialpädagogik war sie beim Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) in Bergisch-Gladbach und bei einem gemeindepsychiatrischen Träger in Mönchengladbach tätig. Diese Erfahrungen kann sie für ihre neue Aufgabe in Wegberg nutzen, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Heinsberg oder den Jugendeinrichtungen der Kirchen.

Die Arbeit auf der Straße ist Neuland für die 28-Jährige. Ihr Hund soll ihr dabei eine wertvolle Hilfe sein. „Jugendliche trauen sich häufig nicht, ein Gespräch anzufangen. Wenn der Hund dabei ist, geht das viel einfacher“, sagt sie. Häufig habe sie schon Sätze gehört wie „Der ist aber süß“ und „Wie heißt der denn?“. In ihrer Funktion als Streetworkerin ist das Eis dann in vielen Fällen schon gebrochen. Dank Sam kommt Birthe Wernery mit jungen Leuten unkompliziert ins Gespräch. Dass sich der Vierbeiner auch in schwierigen Situationen zu benehmen weiß, ist nicht nur Wernerys Verdienst: „Sam wurde in der Hundeschule Wildenrath ausgebildet“, erklärt sie. Bei Henriette Schulz und ihrem Team stehen ihr jederzeit kompetente Ansprechpartner zu Verfügung.