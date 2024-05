Kinderspaß in Wegberg Neuer Rutschturm für Klinkum

Danach bemühte sich die Dorfgemeinschaft Klinkum intensiv darum, den Spielplatz für die Kinder weiter auszubauen. Mit der Idee, neben dem Rutschturm ein weiteres Spielgerät anzuschaffen, wandte sich Daniel Langerbeins, Mitglied der Dorfgemeinschaft und Einheitsführer der Freiwilligen Feuerwehr, an die Borussia-Stiftung. Diese erklärte sich bereit, eine Spende in Höhe von 3000 Euro zu leisten – mithilfe dieses Geldes und weiterer Spenden bestellten die Klinkumer ein Bodentrampolin. Der Aufbau der neuen Spielgeräte erfolgte im März – außerdem wurde in Zusammenarbeit zwischen der Dorfgemeinschaft und dem Baubetriebshof der Sitzplatz mit Pflasterarbeiten und neuen Tischen und Bänken hergerichtet. Die Planung, Ausschreibung und Organisation des Projektes erfolgte vornehmlich durch Ingmar Pape, Leiter des Baubetriebshofes, in Zusammenarbeit mit Thomas Zybell, dem stellvertretenden Leiter des Fachbereiches für Bildung und Soziales bei der Stadt, der für Kindergärten und Spielplätze verantwortlich ist. Dennoch waren es nicht diese Herren, denen am Tag der Wiedereröffnung die meiste Aufmerksamkeit der Kinder erteilt wurde – diese Ehre gebührte Jünter, der als Maskottchen des Großspenders Borussia Mönchengladbach bei den kleinen Spielplatzfans für Furore sorgte.