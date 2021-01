Sanierungen sind nötig : Neue Fenster und Türen für Realschule

Wegberg An der Erich Kästner Grundschule ist die energetische Sanierung des Flachdaches als Vorgriff auf die Renovierung der Aula-Klassen geplant.

Die energetische Sanierung der Schulen hat für die Stadt Wegberg nach eigenen Angaben weiterhin Priorität. Die Verwaltung stellt dem Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften in der Sitzung am Dienstag, 2. Februar, weitere Bauprojekte vor. So sollen an der Edith-Stein-Realschule drei große Türanlagen und weitere Fenster erneuert werden. Dafür und für weitere erforderliche bauliche Nebenarbeiten sind finanzielle Mittel in Höhe von geschätzt 54.000 Euro vorgesehen. An der Erich Kästner Grundschule ist die energetische Sanierung des Flachdaches als Vorgriff auf die Renovierung der Aula-Klassen geplant. Die Kosten der Maßnahme sind auf insgesamt 149.000 Euro geschätzt.