Adventsgeschichten in Wegberg Siebenschreiber über Willi, Wischmopp und Weihnachten

Einige Tage später, am Donnerstag, 30. November, findet bei Optik Alberty an der Beeckerstraße 27 um 19 Uhr bei freiem Eintritt eine weitere Lesung der Siebenschreiber statt. „Ab Mitte November ist dieses Buch rechtzeitig vor dem ersten Advent als Hilfe zur Bewältigung der Wartezeit auf Weihnachten erhältlich“, sagt Autor Günter Arnolds. Die Siebenschreiber verkaufen es zum Preis von 4,99 Euro in der Buchhandlung Kirch, Hauptstraße 39 oder über www.siebenschreiber.de.