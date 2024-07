Ein philosophischer Ansatz Wie bedingen sich Mensch und Natur?

Dazu fiel Daniela Krekelberg, ebenfalls sehr aktiv im Naturschutz, gleich die Geschichte ein, wie sich eine Fliege auf der Fahrt in den Urlaub in das Familienauto verirrt hatte. „Ich wollte sie nicht auf der Autobahn rauslassen, damit sie nicht am nächsten Auto zerschellt. Also mussten wir auf einen Rastplatz warten.“ Diese eine Fliege zu retten, sei ihr ein Bedürfnis gewesen. „Aber was ist mit den vielen Insekten, die am eigenen Auto sterben?“, fragte ein anderer Teilnehmer und wollte darauf hinaus, dass auch immer das eigene Ego eine Rolle spiele, getreu der Maslowschen Bedürfnishierarchie, auch bekannt als Bedürfnispyramide, an deren Spitze die Selbstverwirklichung stehe.