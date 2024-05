Netzwerk Natur und Nachhaltigkeit Wegberger Umweltschützer entwickeln Pläne

Das Netzwerk bietet die Möglichkeit für alle Naturliebhaber und Umweltschützer, sich aktiv in einer großen Gemeinschaft zu engagieren und – wie der Name des Projekts bereits verrät – zu „netzwerken“, das heißt: sich mit Leuten, die ähnliche Interessen und Anliegen haben, auszutauschen. Regelmäßige Treffen sollen dann allen Beteiligten die Möglichkeit bieten, sich in der großen Gruppe oder auch in den kleinen Arbeitskreisen untereinander auszutauschen, Belange vorzutragen und Ideen zu entwickeln. Das Netzwerk Natur und Nachhaltigkeit steckt noch in den Kinderschuhen und kann aktiv von allen Teilnehmenden mitgestaltet werden. Iris Blenkle erklärte, dass darüber hinaus innerhalb des Netzwerkes keine Hierarchien herrschen sollen, sondern, dass alle Teil ebenjenes sind auf der gleichen Ebene agieren.