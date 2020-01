Archäologen stellen ihre Forschung vor : Als der Neandertaler bei Kipshoven lebte

Wegberg Bei Kipshoven lebte der Neandertaler vor 60.000 bis 80.000 Jahren. Archäologe Markus Westphal stellte Forschungsergebnisse vor.

„Was für ein Anblick!“ Hermann-Josef Heinen als Vorsitzender des Historischen Vereins Wegberg jubelte regelrecht, als er gut 100 Besucher in der Wegberger Mühle zum Vortrag „Die Zeit des Neandertalers im Spiegel der archäologischen Fundplätze rund um Wegberg“ begrüßen konnte, eine der stärksten Besucherzahlen des Vereins überhaupt. Und Nina Kradepohl als zuständige Fachbereichsleiterin der mitveranstaltenden Volkshochschule des Kreises Heinsberg stellte ebenfalls ein steigendes Interesse an Archäologie in der Region fest – und da ist als Referent seit geraumer Zeit Markus Westphal als studierter Fachmann aus Geilenkirchen besonders gefragt. In den vergangenen beiden Jahren legte er mehrfach die Untergrund-Situation in Hückelhoven, Wassenberg, Erkelenz und Wegberg dar. Und der konnte wiederum für Wegberg und Umgebung auf die Forschungs- und Sammelleidenschaft von Christian Fuchs bauen, der zwischen 2013 und 2017 in der historischen Flur „Am Krecklenberg“ genau 99 Fundstücke gemacht hat, die von Wissenschaftlern dem Wirken der Neandertaler vor Ort zugeordnet werden konnten. Zwar keine Skelette oder deren Teile, wie sie Arbeiter eines Kalksteinbruchs im Neandertal 1856 fanden und weitergaben, aber Elemente aus dem Werkzeugbau der Menschengattung, die etwa von 300.000 bis 39.000 vor unserer Zeitrechnung vor allem in Europa gelebt hat. Warum sie ausgestorben ist, so Markus Westphal, ist bisher nicht ergründet.