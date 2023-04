Neue finanzielle Unterstützung in Wildenrath 100.000 Euro für die Naturschutzstation

Die Stadt Wegberg ist seit 2018 Mitglied im Förderverein der Stiftung, der Kreis Heinsberg seit 2001. Auch das sei ein Anlass für eine kontinuierliche Förderung, erklärte Erdmann, weil so eine Identifikation mit den Zielen der Stiftung belegt werde. Die erneute Förderung wurde außerdem nötig, weil die durch die Corona-Zeit entstandenen Mehrkosten gedeckt werden mussten. Die Preise für Baumaterialien sind in den letzten Jahren extrem gestiegen, deshalb sollen die Partner der Stiftung nicht im Regen stehen gelassen werden. Und damit muss auch noch nicht Schluss sein. Es gibt keinen Förderstopp nach zwei Hilfen. „Wir machen das immer vom Bedarf abhängig. Wenn Projekte für Kinder geplant sind, Infotafeln für die Wanderwege oder spezielle Ausstellungen anstehen, dann wäre das ja keine Investition ins Gebäude. Auch so etwas wäre möglich“, so Erdmann.