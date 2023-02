Mit Nachtwächter Karl Küppers Wegberger Stadtgeschichte hautnah erleben

Dass der gebürtige Mönchengladbacher mal zu einer kleinen Berühmtheit in der Mühlenstadt wird, hat er sich vor einigen Jahren selbst nicht träumen lassen. Doch vor nunmehr 13 Jahren war die Idee entstanden, damals noch im Rahmen des Winterzaubers rund um die Eisbahn in der Wegberger Innenstadt, um in der Vorweihnachtszeit einen weiteren Programmpunkt für die Bürger zu schaffen. Als eine Art Glühweinwanderung war es zunächst angedacht. Doch dann brachte ihm ein Freund die Hellebarde, eine historische Hieb- und Stichwaffe, vorbei, ein passendes gold-blaues Gewand in den Stadtfarben gab es in einem Kostümverleih – schon war die Figur des Nachtwächters geschaffen. Die hatte es in Wegberg freilich schon mal gegeben, damals aber noch als Wächter im eigentlichen Sinne. Bis 1911 patrouillierten sie durch die Stadt und achteten darauf, dass nirgendwo Straftaten verübt wurden oder ein Feuer ausbrach.