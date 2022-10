Konzert im Wegberger Forum : Musikverein Klinkum taucht in die Filmwelt ein

Klinkum Nachdem im vergangenen Jahr das Konzert coronabedingt kurzfristig abgesagt werden musste, wagt der Musikverein Klinkum nun einen neuen Versuch.

Freuen dürfen sich die Bescherinnen und Besucher am Samstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, Forum, Burgstraße, auf ein buntes Potpourri bekannter Filmklassiker wie König der Löwen, Take my breath away, A tribute to Elvis und Spirit. Die Musikerinnen und Musiker sagen: „Raten Sie fleißig mit, ob Sie alle Titel mit den dazugehörigen Filmen erkennen. Auch unseren allseits beliebten Song ‚God Save the Queen‘ (!) wird es wieder für die Ohren geben. Und wie es für uns üblich ist, darf der ein oder andere Marsch im Repertoire nicht fehlen.“ Das Jugendorchester wird mit einigen Stücken in den Abend einleiten. Unter anderem mit Harry Potter und The Wellerman, der im vergangenen Jahr die Charts beherrschte.