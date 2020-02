Wegberg-Beeck : Mundartgottesdienst und Karnevalssingen

Wegberg Ein Mundartgottesdienst und ein Mitsing-Konzert zur Karnevalszeit sind ein Besuchstipps für das Wochenende.

Der Ortsausschuss Pastorale lädt für Sonntag, 9. Februar, zum mundartlichen Karnevalsgottesdienst in die Kirche St. Vincentius Beeck ein. Die Kirche ist ab 9 Uhr geöffnet. Die ehemaligen „Oldtimers“ unter der Leitung von Georg Wimmers werden in mitreißender Weise den Gottesdienst musikalisch gestalten. Die Texte hat Hedwig Klein vorbereitet, den Lektorendienst übernehmen Willi Quasten und Heinrich Heinen. Karl Bertrams – nicht ohne Grund der Mundart-Papst genannt – wird an die karnevalistische Gemeinde eine Ansprache halten. Anschließend sind alle ins Vincentiushaus eingeladen.

Beliebte Karnevalslieder zum Mitsingen bei Livemusik gibt es bereits am Tag zuvor im Flachsmuseum in Beeck (Holtumer Straße 19). Wer am Samstag, 8. Februar, ab 19.11 Uhr mitsingen möchte, ist eingeladen. Musikalisch werden die Sänger wiederum eingestimmt von Georg Wimmers, begleitet und unterstützt von Johannes Jentgens, Heinz Schlömer und Reinhard Tillmann. Karten gibt es im Vorverkauf im Beecker Lädchen und bei Blumen Schlitt in Beeck. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Reservierung an kws@heimatverein-beeck.de oder 02434 9688814.